Эльнара Халилова представила проект, посвященный Карабахским скакунам (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Эльнара Халилова представила в социальных сетях проект “Qarabağ atları”, посвященный Карабахским скакунам, сообщает Trend Life.

Композиция написана на музыку “Naxçıvan yallısı” (Яллы Нахчывана) в аранжировке Самира Ширинова на слова Рамина Халилова.

В проекте приняли участие наездники Государственной пограничной службы (DSX) и танцевальный ансамбль DSX под управлением заслуженной артистки Наили Мамедзаде. Проект экранизирован при содействии студии “Sərhədçi” Федерации конного спорта Азербайджана. Съемки клипа прошли в Центре конного спорта "Бина", использованы кадры выступлений на международных мероприятиях.

Карабахские скакуны считаются один из национальных символов Азербайджана, олицетворением свободы и благородства. Утончённая красота, сила, особая грация карабахских лошадей восхищала художников, писателей и поэтов, отражавших в своих произведениях уникальность этой верховой породы. Именно с Карабахом напрямую связана традиционная игра човган, включённая ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия в 2013 году. Это был беспрецедентный случай, когда официально, на международном уровне, была признана роль животного в сохранении наследия человечества.

Карабахский скакун относится к древней породе верховых лошадей для езды в горах, выведенной на территории Нагорного Карабаха Азербайджана. В Средние века лошади этой породы принадлежали только Карабахским ханам, а основным местом разведения чистопородных лошадей был Ханский завод. Карабахская порода лошадей вплоть до конца XIX века была красой и гордостью Кавказа, достойной не только княжеского, но и царского седла. Она также представляла собой одну из лучших восточных пород, оказавшую огромное влияние на верховое коневодство в XIX веке на юге России, улучшение донской лошади, а также некоторых животных европейских стран Польши, Франции, Англии. Это старинная порода верховых лошадей признана одной из лучших среди восточного типа. Карабахские лошади известны своей скоростью, проворностью, добрым нравом и лоском. Робкие и в то же время смелые, необычайно послушные и преданные хозяину, но и с "изюминкой" в характере, хорошо приспособленные для верховой езды и неутомимые на длинных дистанциях - это далеко не весь перечень характеристик карабахского скакуна. Но главной визитной карточкой этих лошадей является их золотистая масть, за что их назвали "сарылар", т.е. золотистые. А кроме золотисто-рыжей и золотисто-гнедой была распространена необычная масть "нарындж": шерсть жёлтой окраски при бурых гриве и хвосте, что-то среднее между буланой и соловой.

Интересно, что в 1956 году генеральный секретарь ЦК ВКП и член Президиума Верховного совета СССР Никита Хрущев подарил Королеве Елизавете II Карабахского скакуна по кличке "Заман", который вошел в историю как первая азербайджанская порода лошадей, доставленная в лондонский замок. Жеребца "Заман" в дальнейшем также использовали в качестве производителя не только в Англии, но и во Франции, Германии.

В Агдамском районе в Карабахе находились заводы по выведению пород Карабахских коней, но, к сожалению, в период оккупации армянами азербайджанских территорий немало страданий выпало и на долю этих славных коней. От уничтожения их удалось спасти и перевезти в соседний, Бардинский район, а затем в Агджабединский район.

На протяжении последних лет Карабахские скакуны с группой наездников Государственной пограничной службы с большим успехом участвуют в Королевском конном шоу в Виндзоре - одно из самых любимых представлений Королевы Елизаветы II.

(Автор: Вугар Иманов)

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