Элджей выступит с next-level шоу в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Популярный российский рэпер Элджей выступит с концертом в столице Азербайджана. Концерт будет представлен в рамках проекта "Жара Live" и состоится 25 апреля в Elektra Events Hall, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу проекта в Instagram.

Организаторы мероприятия обещают поклонникам next-level шоу, на котором Элджей представит новые песни.

Элджей (настоящее имя - Алексей Узеню) - российский хип-хоп-исполнитель. Алексей родом из Новосибирска. Начинал карьеру с записи нескольких сольных хип-хоп-альбомов. Дебютной сольной работой рэпера стал альбом "Бошки дымятся", выпущенный в 2014 году. В 2016 году вышел альбом Элджея "Катакомбы", а в 2017 году он выпустил альбом Sayonara Boy. К концу 2017 года на счету Элджея оказалось шесть студийных альбомов. Всероссийская известность пришла к Элджею в 2017 году, когда песня "Розовое вино", записанная вместе с рэпером Федуком, стала одним из главных русскоязычных хитов года.

(Автор: Джани Бабаева)

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