В Москве прошла pre-party фестиваля "ЖАРА" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В одном из московских ресторанов прошло pre-party фестиваля "ЖАРА", который состоится 14 марта в Сочи, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Pre-party фестиваля посетили - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), Нюша, группа "Фабрика", Митя Фомин, Брендон Стоун, Гусейн Гасанов и многие другие.

Гостей фестиваля в Сочи на Курорте Красная Поляна ожидает грандиозное шоу с выступлением популярных российских исполнителей – Григория Лепса, Сергея Лазарева, EMINа, Егора Крида и многих других. Ведущие фестиваля – Юлия Барановская и Константин Тарасюк. Новая высокотехнологичная площадка курорта WOW Arena обещает вместить более 3000 поклонников фестиваля.

Фестиваль "ЖАРА" с каждым годом набирает обороты и покоряет новые страны и города. В текущем году "ЖАРА" пройдет 14 марта в Сочи, 7 мая в Монако, 31 мая в Дюссельдорфе (Германия). В Баку пятый по счету фестиваль пройдет с 29 июля по 2 августа.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)