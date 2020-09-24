Филипп Киркоров хочет отправить на "Евровидение" Jony

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России, король российской эстрады Филипп Киркоров считает, что популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) мог бы на высоком уровне представить Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение", сообщает Trend Life со ссылкой на самый популярный ресурс о конкурсе – Wiwibloggs.

В статье Wiwibloggs приводится высказывание Киркорова, сделанное на одном из мероприятий, о том, что Jony был бы отличным выбором для страны, чтобы выступить на международном конкурсе.

Напомним, что Азербайджан уже официально подтвердил, что на конкурсе в 2021 году страну представит Самира Эфенди, выступающая под псевдонимом Efendi. Международный песенный конкурс "Евровидение-2021", пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Jony (Джахид Гусейнли) родился в Баку, в настоящее время живет в Москве. Обрел популярность в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года Jony стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Он также победитель премии "Жара Music Awards-2020" в digital-формате в категории "Прорыв года".

(Автор: Джани Бабаева)