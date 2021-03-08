Из артисток в деловых леди: азербайджанские знаменитости, которые преуспели в бизнесе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Говорят, талантливый человек талантлив во всем… В Международный женский день – 8 Марта Trend Life предлагает читателям узнать, кто из представительниц прекрасного пола отечественного шоу-бизнеса преуспел не только в творчестве, но и проявил себя в кардинально противоположной сфере.

Любите ли вы шоколад так, как любит его народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева? Ее страсть к шоколаду вылилась в "сладкий" бизнес. Тунзаля Агаева - владелица собственной марки шоколадных конфет "Sevməli" (Любимые). Певица полностью гарантирует качество марки - конфеты "Sevimli" изготавливаются из натуральных продуктов и не содержат вредных добавок.

Успешная модель, владелица модельного агентства Любовь Гуторова несколько лет назад кардинально сменила сферу деятельности. Модные показы, шумные автопати, наряды "от кутюр" канули в прошлое – сейчас Гуторова практикующий психолог и гештальт-терапевт. "Интерес к психологии у меня был еще в годы учебы на историческом факультете Азербайджанского педагогического университета. Более того, мне очень нравилось изучать историю человечества и я даже мечтала стать археологом, принимать участие в раскопках и исторических исследованиях. Сейчас копаюсь в мыслях людей…" - говорит экс-владелица модельного агентства.

Популярная азербайджанская певица Рухи Алиева более 10 лет ушла из шоу-бизнеса, и теперь она успешная бизнес-вумен, руководитель Liatris Yapım. Компания Liatris Yapım реализует различные проекты. Так, была снята романтическая комедия "Agir Romantik" (Тяжелая романтика) с участием турецких звезд Онура Туна, Туваны Тюркай и Дурула Базана. Фильм имел большой успех в Турции и Азербайджане.

Известная азербайджанская танцовщица Рена Агамурадова, выступающая под сценическим псевдонимом Ренка "Black Angel", недавно открыла в центре Баку уютное кофе. Поклонники танцовщицы могут не только пообщаться с Агамурадовой в кафе, но и насладиться ароматным кофе и свежей выпечкой.

Художница Милена Набиева, помимо творчества, активно занимается проблемами окружающей среды – она была избрана заместителем председателя Общества охраны природы Азербайджана. "Охрана природы и окружающей среды сегодня является актуальным вопросом. В условиях глобализации, расширения производственных мощностей, увеличения выбросов опасных, отравляющих воздух отходов вопросами защиты природных объектов занимаются как на уровне организаций, так и в государственном и мировом масштабах. Богатая флора и фауна Азербайджана, потрясающая по своему великолепию природа всегда очаровывали как жителей страны, так и гостей. Для меня большая честь стать частью имеющего славные традиции Общества охраны природы Азербайджана", – говорит Набиева.

Следует отметить, что пандемия коронавируса поменяла привычный уклад жизни многих. На фоне карантина люди меняли сферу деятельности, открывая для себя новые возможности. Так, популярная певица Нура Сури находилась в поиске работы и нашла ее в строительной компании.

Танцовщица Фатима Фаталиева является владелицей школы танцев "Banu rəqs məktəbi" и магазина свадебных аксессуаров. Танец - это состояние души, и поэтому Фаталиева с большой радостью делится с учениками своим опытом, мастерством и хорошим настроением.

Певица Сули, помимо музыки, хорошо разбирается в ресторанном бизнесе - она является управляющей рестораном грузинской кухни в Баку. Гости Сули всегда уходят из ресторана сытыми, довольными и с хорошим настроением.

Писательница, автор цикла статей, посвященных памяти шехидов Второй Карабахской войны, под названием "Интервью, которого не было…" Нармина Мамедзаде – также личность многогранная, она уже много лет работает специалистом по обучению в крупной нефтяной компании - BP.

(Автор: Джани Бабаева)