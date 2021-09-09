20-летнее творчество народной артистки Тунзали Агаевой на цифровых платформах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 20-летнее творчество народной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой представлено на цифровых платформах, сообщает Trend Life.

Альбом исполнительницы и композитора "Özümü bilirəm" размещен на платформах Apple Music, Spotify, Tidal Deezer Yandex Musi и YouTube.

В ближайшее время на цифровых платформах будут размещены и другие шесть альбомов Тунзали Агаевой, а также новые композиции.

Тунзаля Агаева в 2001 году стала победителем конкурса молодых исполнителей "Бакинская осень", а в 2002 году - лауреатом международного конкурса ТЮРКСОЙ. В 2003 году завоевала Гран-при Международного конкурса современной эстрадной песни "Ялта". Принимала участие во многих международных музыкальных фестивалях, в том числе в Чехии в 2007 и 2008 годах в международном фестивале современной музыки Barevna Planet. Как композитор Тунзаля Агаева пишет песни не только для себя, но и для других известных исполнителей, всегда поддерживает молодые таланты. Вела передачи на азербайджанских телеканалах и турецком TRT Müzik. Была Звездным послом НОК в 2014 году, Европейских игр в Баку и Минске, IV Игр Исламской солидарности и "Формулы-1" в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)