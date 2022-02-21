Сергей Жуков и группа "Руки Вверх!" выступят с концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" состоится концерт российской музыкальной поп-группы "Руки Вверх!" и ее солиста Сергея Жукова, сообщает Trend Life.

"26 июля на сцену нашего фестиваля с сольной программой выйдет одна из главных икон 90-х и нулевых - Сергей Жуков", - говорится на официальной странице фестиваля в соцсети.

Шестой Международный фестиваль "ЖАРА" на территории Sea Breeze в Баку пройдет с 25 по 29 июля. Уже известны имена ряда исполнителей этого летнего сезона - рэпер Баста, заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик (Monatik), группа Artik & Asti, популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли), пройдет юбилейный концерт заслуженного артиста России Димы Билана.

(Автор: Джани Бабаева)