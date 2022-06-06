Светлана Лобода заключила контракт с азербайджанской компанией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная певица Светлана Лобода (LOBODA) начала сотрудничать с азербайджанским музыкальным лейблом BEAT Music, сообщили Trend Life в компании.

Лейбл уже несколько лет развивает музыкальную индустрию в Азербайджане - продюсирует таких исполнителей как Айгюн Кязимова, Айсель Мамедова (AISEL), Натаван Хабиби, Диляра Кязимова, Рауф Ахмедов (Rauf ) и других звезд. Творческий союз с LOBODA позволил компании встать на новую ступень, говорится в сообщении компании.

BEAT Music – партнер The Orchard, одного из крупнейших мировых дистрибьюторов. Лейбл сотрудничает более чем со 150 музыкальными площадками, включая таких гигантов, как Apple Music, Spotify, Deezer и другие.