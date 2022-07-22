Два дня эмоции в бакинском Зеленом театре зашкаливали - летние вечера с Эйюбом Ягубовым и его друзьями (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жара в Баку, сменившаяся приятным ветерком в вечернее время, придала атмосфере праздничных вечеров в Зеленом театре особый градус ярких эмоций, ностальгических воспоминаний, лирических чувств, бесподобных душевных ощущений и настоящего счастья, сообщает Trend Life.

Два дня эмоции зашкаливали в Зеленом театре Баку, где была представлена концертная программа с участием народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова, созданного им оркестра BigBand под управлением художественного руководителя, солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева, народного артиста Джавана Зейналлы и популярной певицы Натаван Джабизаде.

Ведущим был заслуженный артист Эльнур Керимов. Проект был представлен SoundPro Media Group.

Ретро-песни и зажигательные композиции о прекрасном Азербайджане, любимом Баку, о друзьях, жизни и мечтах! Никто не мог остаться равнодушным! Два дня аншлага, овации зрителей, среди которых были известные актеры, телеведущие, композиторы и артисты Акиф Исламзаде, Эльчин Иманов, Кюбра Алиева, Шаргия Гусейнова, братья Таир и Джабир Имановы и другие. Зрители во время выступлений артистов подпевали, танцевали, искренне выражали свои эмоции.

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