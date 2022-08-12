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Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта (ФОТО)

Звёздный мир Материалы 12 августа 2022 15:17 (UTC +04:00)
Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Популярный блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов получил травму во время съемок спортивно-развлекательного шоу "Вызов", премьера которого состоится на одном из российских телеканалов, сообщает Trend Life.

О происшествии Гусейн Гасанов сообщил в stories своей страницы в Instagram, поделившись видеокадрами, где ему оказывают помощь в машине скорой помощи. При каких обстоятельствах была получена травма, блогер уточнять не стал.

Отметим, что съемки проекта проходят в Карелии.

Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта (ФОТО)
Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта (ФОТО)
Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта (ФОТО)
Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта (ФОТО)
Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта (ФОТО)
Гусейн Гасанов получил травму на съемках российского проекта (ФОТО)
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