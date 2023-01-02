Как, где и с кем встретили 2023 год азербайджанские звезды (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С уверенностью можно сказать, что новогодние праздники любят все, в том числе и звезды. И если одни артисты в новогоднюю ночь предпочитают работать, радуя своими выступлениями поклонников, то другие отмечают праздник в тихом семейном кругу. Trend Life предлагает посмотреть, как встретили новый, 2023 год азербайджанские знаменитости.

Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов передавал поздравления с Новым годом из солнечного Тель-Авива, где у него запланированы выступления в Израильской опере. В результате поклонники услышали и увидели поздравления певца не рядом с нарядной елкой, а на фоне высоких пальм.

В предновогодней суете, все без исключения торопятся купить подарки родным и близким, нарядить елку и накрыть праздничный стол. Певица Марьям Шабанова со всем справилась – и елку нарядила, и подарки купила, и под бой курантов самое заветное желание загадала.

Победители "Евровидения-2011", известные азербайджанские исполнители Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал давно и крепко дружат. Неудивительно, что проводить старый год и встреть 2023 они решили вместе, в горах, а именно в Шахдаге. Исполнители порадовали в новогоднюю ночь отдыхающих горнолыжного курорта своим выступлением, а на следующий день и сами насладились активным отдыхом в горах.

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Видимо, в планах у певицы и блогера Айнишан Гулиевой в 2023 году активно путешествовать – Новый год она встречала в Амстердаме.

Лучший предновогодний подарок получили актеры Ибрагим Чингиз и Айдан Ахундзаде - самая красивая пара азербайджанского кино впервые стала родителями. У них родилась дочь. И вправду говорят, Новый год – семейный праздник.

Что надеть? Вопрос, который все представительницы прекрасного пола задают себе стоя перед гардеробом. В новогодние праздники эта дилемма стоит более остро. А вот телеведущая и актриса Кямаля Пириева с задачей справилась на все сто. В праздничную ночь она сияла ярче новогодней елки.