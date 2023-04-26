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Телеведущая и актриса Мехин Гумбатова отметила юбилей новым клипом (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 26 апреля 2023 15:18 (UTC +04:00)
Телеведущая и актриса Мехин Гумбатова отметила юбилей новым клипом (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская телеведущая, актриса и певица Мехин Гумбатова (Mehin) сняла на свое 30-летие видеоклип "Sənə görə yaşadım" (Я жила ради тебя), сообщает Trend Life.

"Продолжу периодически выпускать новые песни и снимать клипы, чтобы зрители и слушатели знали - я не отошла от музыкальной деятельности и продолжу творческую деятельность в этой сфере", - отметила Mehin, которая является выпускницей средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Режиссер клипа - Emil Jaar, музыка и слова – RZZA.

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