Телеведущая и актриса Мехин Гумбатова отметила юбилей новым клипом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская телеведущая, актриса и певица Мехин Гумбатова (Mehin) сняла на свое 30-летие видеоклип "Sənə görə yaşadım" (Я жила ради тебя), сообщает Trend Life.

"Продолжу периодически выпускать новые песни и снимать клипы, чтобы зрители и слушатели знали - я не отошла от музыкальной деятельности и продолжу творческую деятельность в этой сфере", - отметила Mehin, которая является выпускницей средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Режиссер клипа - Emil Jaar, музыка и слова – RZZA.