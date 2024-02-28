Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Звёздный мир

Тарана Махмудова посвятила проект "Обними меня" вечернему Баку (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 28 февраля 2024 16:34 (UTC +04:00)
Тарана Махмудова посвятила проект "Обними меня" вечернему Баку (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Популярная джазовая и эстрадная певица Тарана Махмудова сняла клип на свой хит "Обними меня" (Qucaqla Məni), посвятив его любимому Баку, сообщает Trend Life.

"Баку - это наша история, жизнь, вчера, сегодня и завтра, город контрастов, полный всех красок и палитры эмоций. Баку обнимает каждого из нас, держа в своих объятиях с теплотой и любовью", - отметила Тарана Махмудова.

Автор слов и музыки – Айтен Заманлы, аранжировка – Эмиль Гулиев, микс-мастеринг – Олег Наумов, режиссер, оператор и монтажер – Алекбер Бахшыев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости