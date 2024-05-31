Тунзаля Агаева и футбол: встреча с Гурбаном Гурбановым и членами клуба "Карабах" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева встретилась с известным азербайджанским тренером Гурбаном Гурбановым и членами футбольного клуба "Карабах", сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Встреча состоялась в рамках социального проекта "Kiçik addımlarla böyük uğurlara" (Маленькие шаги к большому успеху). Одна из основных целей проекта – повысить интерес детей к спорту.

По словам народной артистки, встреча оставила яркие впечатления у детей, которые встретились с футболистами, пообщались с главным тренером футбольного клуба "Карабах" Гурбаном Гурбановым, задали интересующие их вопросы.

"Верю, что эта встреча повысит интерес детей к футболу, мотивирует их на занятия спортом", - подчеркнула певица.

Отметим, что народная артистка Тунзаля Агаева в ближайшее время представит композицию, посвященную детскому футболу и спорту. Автор музыки – Тунзаля Агаева, автор слов – Эльнура Нагиева.

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