Осталcя месяц до DREAM Fest 2024 в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Главное событие летнего сезона не за горами. Лайн-ап международного опен-эйр фестиваля DREAM Fest продолжает пополняться новыми именами. Мы собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы.

DREAM Fest – это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения – все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города.

Фестиваль приобретает головокружительный размах, фан-зона увеличена вдвое по сравнению с прошлым годом.

15 000 зрителей из разных стран соберутся на одном грандиозном музыкальном фестивале. 80% исполнителей – зарубежные артисты.

Да, Jony будет! А также Крейг Дэвид, Николь Шерзингер, EMIN, Jason Derulo, Artik&Asti, K-Maro, Outlandish и многие другие.

В рамках DREAM Fest 2024 организаторы фестиваля планируют заложить новые именные звезды на Sea Breeze Walk of Fame. Каждый день фестиваля с 18:00 звезды будут блистать на красной дорожке, а зрители смогут увидеть все детали на экранах на сцене.

Помимо основной сцены будут установлены две сцены в VIP-зонах. В стоимость билета в премиальные зоны включено фиксированное меню с закусками и горячими блюдами.

На каждый день фестиваля приобретается отдельный билет. Билеты продаются на сайте и в приложении iticket, а также во всех кассах города.

Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат.

Резидентам Sea Breeze предоставляется скидка 20% при покупке билета стоимостью выше 150 манатов.

Каждый день фестиваля будет играть ди-джей, и каждый день будет заканчиваться традиционным для всех летних мероприятий Sea Breeze салютом.

Актуальный лайн-ап – на официальном аккаунте фестиваля @dream.musicfest

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