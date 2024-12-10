Эмин Агаларов выпустил альбом памяти великого Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Накануне своего юбилея народный артист Азербайджана Эмин Агаларов выпустил альбом "Верни мне музыку" с легендарными песнями человека и артиста, навсегда оставившего след в его судьбе, великого Муслима Магомаева, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

"Муслим Магомаев не только сформировал мой музыкальный вкус, но и мою настоящую любовь к музыке. Благодаря ему я понял, что хочу петь. Хочу, чтобы музыкой была наполнена моя жизнь. Кто бы мог подумать, что когда-то я, маленький мальчик, с трепетом внимавший каждому слову Великого маэстро на семейных вечерах, выпущу сегодня альбом с его песнями!" - отметил EMIN.

В альбом вошли 16 известных и всеми любимых песен – "Верни мне музыку", "Не спеши", "Луч солнца золотого", "Лунная серенада", "Ноктюрн", "Королева красоты", "Благодарю тебя", "Лучший город Земли", "Мелодия", "Позови меня", "С рождения до вечности", "Нам не жить друг без друга", "Вечер на рейде", "12 месяцев надежды", "Весенний край – Азербайджан", "Синяя вечность" (дуэт с Муслимом Магомаевым, LIVE).

Каждая композиция - в свежем звучании, но с абсолютной атмосферой и аутентичностью эпохи Муслима Магомаева.

Тамара Синявская радушно поддержала идею записать альбом, посвященный супругу, Муслиму Магомаеву: "Поздравляю с замечательной, очень профессиональной и душевной работой в твоей насыщенной музыкой жизни! Спасибо за добрую Память, Любовь и Почтение к музыкальному наследию Муслима Магомаева! Ты большой молодец! Все на высочайшем уровне. В добрый путь".

Автор идеи и исполнитель - Эмин Агаларов, продюсер - Константин Ноников. Альбом создан при участии музыкантов из разных стран.

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