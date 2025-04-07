В Нахчыване прошел концерт Тунзали Агаевой, посвященный детям-аутистам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване прошел сольный концерт народной артистки Азербайджана, певицы и композитора Тунзали Агаевой, организованный министерством культуры Нахчыванской автономной республики и ОО "Поддержки детей-аутистов", сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

В концертной программе были исполнены хиты и новые композиции, приняли участие ансамбль Tünzalə music band, танцевальная группа Tünzalə dance group, известный гитарист Рахман Мамедли. Ведущей вечера была телеведущая Айтекин Марданова.

"Поддержка детей с аутизмом - огромная инициатива. Это проблема, которая беспокоит весь наш мир. Спасибо Айтен Эйналовой, именно благодаря ей я узнала наших детей с аутизмом, общалась с ними. Я всегда буду рядом и поддерживать этих особенных детей", - отметила Тунзаля Агаева.

Вечер был посвящен Всемирному дню распространения информации об аутизме, учрежденному ООН в 2007 году и который ежегодно отмечается 2 апреля. В резолюции Генеральной Ассамблеи уделено внимание, прежде всего, проблеме аутизма у детей, выражается обеспокоенность высокой долей детей с аутизмом, указывается на важность ранней диагностики и соответствующего обследования. Резолюция рекомендует принимать все меры для информирования общества, в том числе семей, о проблеме детей с аутизмом.

Расстройство аутистического спектра - это нарушение нейропсихического развития, влияющее на социальное взаимодействие, вербальную и невербальную коммуникацию, а также поведение. Аутизм проявляется по-разному у каждого ребенка и отличается по степени выраженности симптомов. Важно помнить, что аутизм - это не болезнь, лекарства и лечения от него не существует. Это особенность развития, с которой рождаются и живут всю жизнь.

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