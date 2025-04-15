EMIN и Асия оказались в Тихом океане - в атмосфере, полной таинства (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новая романтичная история: EMIN и Асия презентовали песню и клип "Тихий океан". Это первая совместная песня EMIN’а и Асии. Премьера сингла состоялась 10 апреля на премии ЖАРА Music Awards. В продолжение релиза сегодня артисты выпустили клип, погружающий зрителя в атмосферу полной гармонии и таинства пути двух героев друг к другу, сообщили Trend Life в пресс-службе народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.

"Мне очень нравится творчество Насти. Когда я услышал эту песню, понял, что в ней необходим модный и красивый голос. И первое имя, которое сразу пришло в голову - Асия. Совместная работа стала большим удовольствием. Счастлив, что у нас все получилось", - отметил EMIN.

"Я люблю душевные песни, и "Тихий океан" - именно такая, очень красивая композиция. Здорово, что мы можем дарить слушателю современную, при этом трогательную музыку", - добавила Асия.

"Тихий океан" - первая песня из альбома, который EMIN получил в подарок на свой юбилей от Bahh Tee, Константина Ноникова и команды лейбла Lotus Music. Автор слов и музыки - Елизавета Алексеева, режиссер - Рустам Романов.

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