Улькер представила хит Ay Yola – Homay на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Улькер Гулиева представила хит Ay Yola – Homay на азербайджанском языке, сообщает Trend Life.

Перевод слов – Айгюн Гулиева, видео и звукорежиссер – Намиг Зейналов.

"Хомай" - песня российского этно-поп-трио Ay Yola из Башкортостана, выпущенная 14 марта и сразу же ставшая хитом, получив широкое распространение в тюркоязычных регионах и странах, возглавляя чарты. Песня сочетает древний фольклор с современной электронной музыкой. Композиция повествует о Хумай, мифологическом персонаже из легенды об Урал-батыре. Она дочь Самрау, повелителя небесных птиц и Солнца. Хумай изображена как хранитель священного знания и символ мудрости и света, подчеркивая в современности культурную преемственность и идентичность.

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