Посольство Франции в Азербайджане объявило конкурс на логотип Недель Франкофонии

БАКУ /Trend Life/ - "Недели Франкофонии. Нарисуй мне лого!" ("Frankofoniya həftələri: Mənə bir loqo çək!") – так называется конкурс, посвященный Неделям Франкофонии, которые пройдут в Азербайджане с 28 марта по 15 апреля, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Франции.

Конкурс стартует 7 февраля, о чем будет сообщено на пресс-конференции, которая начнется в 14:30 во Французском институте в Азербайджане (адрес: Баку, улица Физули, 67).

Для участия необходимо до 25 февраля отправить свои работы в форматах JPEG, CorelDraw, Illustrator или Photoshop с кратким описанием и указанием своих координат на адрес francophonie@ifa.az. Необходимо подготовить два варианта лого - на азербайджанском и французском языке с надписью Azərbaycanda Frankofoniya Həftələri. Лого должно напоминать логотип Международной организации сотрудничества франкоязычных стран организации Francophonie и будет использовано на всех мероприятиях Недель Франкофонии в Азербайджане. Победитель получит премию в размере 300 манатов и примет участие в официальном открытии. Более подробно в прикрепленных файлах.

Для дополнительной информации https://www.francophonie.org/.

В Неделях Франкофонии примут участие посольства Бельгии, Египта, Франции, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Румынии, Мексики и Швейцарии, представительство Совета Европы в Азербайджане, Французский институт в Азербайджане.

Франкофония (Francophonie) - Международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 58 членов и 26 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не только владение французским языком населения той или иной страны (хотя это приветствуется), а скорее историческая культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.

(Автор: Вугар И манов)

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