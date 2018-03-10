В Баку рассказали о проведенной в Стамбуле неделе "Справедливость к Ходжалы" (ФОТО)

10 марта 2018 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось мероприятие, посвященное подведению итогов, проведенной в Стамбуле (Турция) недели "Справедливость к Ходжалы", сообщает Trend Life. Мероприятие в Стамбуле было организовано Общественным объединением "Молодые реформаторы".

В своем выступлении председатель Общественного объединения Фарид Шахбазлы отметил, что вот уже шестой год, как объединение присоединилось к кампании "Справедливость к Ходжалы", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Было отмечено, что в организованной в Стамбуле неделе "Справедливость к Ходжалы" приняли участие общественные деятели, руководители различных учреждений, деятели науки и т.д.

В своем выступлении заслуженная артистка Азербайджана Айбениз Гашимова отметила, что в этом году в рамках недели "Справедливость к Ходжалы" о Ходжалинском геноциде также было рассказано посредством музыкально-поэтических композиций. Так, на мероприятии в Стамбуле в исполнении воспитанников Творческой академии, руководителем которой является Гашимова, были представлены музыкальные номера и прочитаны стихи.

Далее вниманию участников мероприятия были представлены видеоматериалы о проведенной в Стамбуле неделе "Справедливость к Ходжалы".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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