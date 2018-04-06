Представители Азербайджана удостоены премии "Человек года" в Стамбуле – красочное дефиле (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле в отеле Wow İstanbul прошла церемония награждения международной премии "İpekyolu Yılın Altın Adamları", учрежденной ТЮРКСОЙ и Центром стратегических исследований "İpekyolu", сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ.

На открытии вечера руководитель центра "İpekyolu" Сейфуллах Тюрксой приветствовал гостей и отметил, что премия вручается в четырнадцатый раз за вклад в развитие общественно- политической жизни, культуры, науки, бизнеса и СМИ тюркского мира. Ведущими церемонии были Неслихан Малтепе (Турция) и Летафет Алекперова (Азербайджан). Гостям было представлено дефиле азербайджанской национальной одежды известного дизайнера Гюльнары Халиловой.

В мероприятии приняли участие представители Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Румынии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Нидерландов, Германии и других стран, которым были вручены премии "İpekyolu Yılın Altın Adamları" в различных номинациях.

Среди представителей Азербайджана – посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов был удостоен премии в номинации ''Diplomasi Onur Ödülü'', руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова ''Türk Dünyasında Yılın Modacısı'', телеведущая Летафет Алекперова “Program Sunumu Özel Ödülü'', Айнур Гулиева ''Turizm Sektörü Özel Teşvik Ödülü''.

(Автор: Вугар Иманов)

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