Бизнес-леди Азербайджана провели встречи в Гяндже и Товузе (ФОТО)

27 августа 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Ассоциации по развитию женского предпринимательства (AQSİA) провели встречи и посетили ряд предприятий в Гяндже и Товузе, сообщила Trend Life руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

На встрече в Гяндже председатель AQSİA Сакина Бабаева рассказала о деятельности ассоциации, отметила важность расширения предпринимательской деятельности среди женщин в регионах страны. Было подчеркнуто, что государством созданы все условия для развития бизнеса в стране. Главная цель AQSİA - оказание содействия всем женщинам в предпринимательской деятельности, повышение роли деловых женщин во всех сферах экономической жизни общества, а также способствовать правовому просвещению, разрабатывать и осуществлять проекты и программы подготовки женщин, стремящихся заняться собственным делом, а также программы повышения квалификации женщин-предпринимателей, развивать деловые международные связи и т.д.

Выступившие исполнительный директор AQSİA Нигяр Алескерова, руководители департаментов “Социальной работы” Гюльнара Халилова, “Службы” Тарана Мамедова, “Международных связей” Гюнель Мамедгасанова, “Инвестиций и грантов” Севда Наджафова, “Работы с предпринимателями” Улдуз Гасанова и другие рассказали о развитии предпринимательской женской сети, организации обучения, научно-исследовательской, аналитической, просветительской деятельности, создания информационно-консалтинговых, учебных центров и проведении других социально направленных мероприятий. Главные цели и задачи - формирование высокого статуса и имиджа деловой женщины Азербайджана, независимо от сферы деятельности и социальной направленности, консолидация усилий деловых женщин, направленных на развитие инициативы, активизация участия в экономической жизни общества.

(Автор: Вугар Иманов)

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