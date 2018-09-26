Бакинский бульвар в Минске – феерия азербайджанских блюд, танцев и музыки (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Беларуси прошел третий Фестиваль азербайджанской культуры "Бакинский бульвар", организованный Исполнительной властью Минска , международным общественным объединением "Конгресс азербайджанских общин Беларуси" при поддержке Торгового дома Азербайджана и посольства Азербайджана в Беларуси, сообщили Trend Life организаторы.

В течение дня в центре Минска были продемонстрированы древние обычаи и традиции, яркая и колоритная национальная культура Азербайджана. Сразу несколько фестивальных локаций рассказывали об азербайджанской культуре и достопримечательностях: можно было посетить импровизированную выставку ковров, прогуляться по "азербайджанской улочке" с изображениями самых известных архитектурных памятников и современных символов страны, заглянуть на "Бакинский рынок", сфотографироваться на фоне легендарной "Девичьей башни".

Выступившие руководитель департамента культура минского горисполкома Виталина Рудзикова, советник посольства Азербайджана в Беларуси Зульфугар Танрывердиев, представитель Государственного комитета по работе с диаспорой Эльчин Солтанов, заместитель председателя "Конгресса азербайджанских общин" Беларуси Вугар Юсифов, директор Торгового дома Азербайджана Леонид Лавров рассказали об исторических дружественных связях между Азербайджаном и Беларусью, отметили, что подобные мероприятия представляют особое значение в ознакомлении белорусской общественности с богатой культурой и национально-духовными ценностями Азербайджана, служат дальнейшему укреплению связей между народами.

В программе также были конкурсы и соревнования, тематические викторины с розыгрышами призов, главный из которых - бесплатная путевка на двоих в сказочный Баку. Для посетителей была подготовлена акция: первые 100 человек, пришедшие на фестиваль, отведали порцию плова бесплатно. Гостям были предложены и другие блюда национальной азербайджанской кухни, например, барашек на вертеле, кутабы, традиционные сладости и изысканные гранатовые напитки. Каждый смог принять участие в массовой лезгинке и "Яллы", изучив основные движения под руководством профессиональных танцоров. Гостей обучали народным танцам и игре в нарды, также для них были подготовлены увлекательные мастер-классы по приготовлению национальных блюд. В концертной программе приняли участие звезды азербайджанской и белорусской эстрады, среди которых были Самир Джафаров, Лала Мамедова, Джахангир Курбанов, Гюнеш Абасова, Руслан Асланов, Хелена Мерааи, Саша Кязимова, Наид Сафаров, Ровшан Расулов, Гюльнара Иманова, танцевальные группы "Легенды Кавказа" и "Сары гялин". Завершился праздник ярким огненным шоу.

Ведущие телеканалы и медиа-структуры Беларуси представили интересные репортажи о фестивале "Бакинский бульвар".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.