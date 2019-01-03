Определены лучшие молодые знатоки регионов Азербайджана 2018 года (ФОТО)

3 января 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Исмаиллы прошел финал второго Регионального кубка по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", организованного Исмаиллинским Клубом интеллектуальных игр при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы. Проект посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

На открытии вечера руководитель клуба Азад Манафлы, представитель фонда Заур Османов, заместитель начальника Управления молодежи и спорта Рауф Раджабов, представительница отдела образования Исмаиллинского района Ульвия Зейналова отметили, что государством созданы все условия для раскрытия и развития творческого потенциала молодежи, и каждый, благодаря своему трудолюбию и приобретённым знаниям, может добиться в жизни успеха. Главная цель Регионального кубка по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" – организация продуктивного досуга представителей молодежи, обеспечение их интеллектуального развития, просвещение представителей молодежи в регионах и т.д.

В рамках Кубка в Габале, Исмаилы, Шамахы и других регионах были проведены отборочные туры среди юношей и девушек. 23 команды, показавшие лучшие результаты, вышли в финал. Участники соревновались по 36 вопросам, составленных Эльмидаром Сулеймансойем. Игра прошла в напряженной борьбе, и только в последних вопросах победу вырвала команда “İstiqlal” из Шамахы, второе место заняла - “Abiturient” из Габалы, третье - “Bumerang” из Исмаиллы. Призерам были вручены почетные дипломы и сертификаты, кубки, медали и ценные призы.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Команда Балаша Касумова отметилась новшеством в финале Первого канала России (ВИДЕО)
Социум 25 декабря 2018 16:55
Азербайджанская молодежь в регионах выбирает интеллектуальные игры (ФОТО)
Социум 19 декабря 2018 17:21
Команда Балаша Касумова в финале 2018 года по "Что? Где? Когда?" Первого канала России
Социум 17 декабря 2018 17:50
В Таллине определены победители фестиваля "Флаг Азербайджана" (ФОТО)
Социум 12 декабря 2018 13:06
Финал Лиги Европы УЕФА в Баку, или Для кого число 13 стало счастливым (ФОТО)
Спорт 11 декабря 2018 17:29
В регионах Азербайджана сыграют в "Что? Где? Когда?"
Социум 10 декабря 2018 15:55
Лента новостей
В какие страны выезжали азербайджанцы на Новый год
Общество 16:27
Азербайджанский фильм признан лучшим в Австралии (ФОТО)
Культура 16:19
SOFAZ огласила прогнозы по росту активов на 2019 год
Бизнес 16:10
Турция готова поддержать развитие Ирака – Эрдоган
Турция 16:03
Главное таможенное управление Баку опровергло информацию о создании "препятствий" предпринимателям
Бизнес 16:01
Saxo Bank огласил прогноз по валютной паре EUR/USD на 2019 год (Эксклюзив)
Финансы 15:51
Саудовская прокуратура требует казнить пять подозреваемых по делу Хашукджи
Арабские страны 15:51
"Чанъэ-4" совершил посадку на обратную сторону Луны и прислал первый снимок
Китай 15:45
При эвакуации форпоста Амона пострадали более 20 израильских полицейских
Израиль 15:40