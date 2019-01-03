Определены лучшие молодые знатоки регионов Азербайджана 2018 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Исмаиллы прошел финал второго Регионального кубка по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", организованного Исмаиллинским Клубом интеллектуальных игр при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы. Проект посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

На открытии вечера руководитель клуба Азад Манафлы, представитель фонда Заур Османов, заместитель начальника Управления молодежи и спорта Рауф Раджабов, представительница отдела образования Исмаиллинского района Ульвия Зейналова отметили, что государством созданы все условия для раскрытия и развития творческого потенциала молодежи, и каждый, благодаря своему трудолюбию и приобретённым знаниям, может добиться в жизни успеха. Главная цель Регионального кубка по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" – организация продуктивного досуга представителей молодежи, обеспечение их интеллектуального развития, просвещение представителей молодежи в регионах и т.д.

В рамках Кубка в Габале, Исмаилы, Шамахы и других регионах были проведены отборочные туры среди юношей и девушек. 23 команды, показавшие лучшие результаты, вышли в финал. Участники соревновались по 36 вопросам, составленных Эльмидаром Сулеймансойем. Игра прошла в напряженной борьбе, и только в последних вопросах победу вырвала команда “İstiqlal” из Шамахы, второе место заняла - “Abiturient” из Габалы, третье - “Bumerang” из Исмаиллы. Призерам были вручены почетные дипломы и сертификаты, кубки, медали и ценные призы.

(Автор: Вугар Иманов)

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