Скончалась известная азербайджанская телеведущая Натаван Гаджиева

1 мая 2019 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 77 году жизни после продолжительной болезни скончалась известная азербайджанская телеведущая, диктор, заслуженная артистка Натаван Гаджиева, сообщили Trend Life из близкого окружения. Натаван Гаджиева страдала онкологическим заболеванием.

В октябре прошлого года презентация книги Натаван Гаджиевой под названием «Телевидение мое прошлое, настоящее и будущее». Автор посвятила книгу 60-летию со дня создания национального телевидения. Книга состоит из двух частей. Первая часть посвящена истории создания телевидения, а вторая часть – жизни и деятельности автора.

Натаван Гаджиева, появившаяся на свет в Баку в семье интеллигентов, после окончания средней школы, поступила в Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы имени М.Ф.Ахундова. В годы учебы в вузе путем конкурса была принята на работу на Азербайджанское телевидение в качестве диктора. Впервые вышла в эфир 21 августа 1970 года. Зрителей всегда восхищала четкая дикция, обаяние и мелодичный голос Натаван Гаджиевой. 56 лет своей жизни посвятила национальному телевидению, своим первым дебютом в искусстве считает эпизодическую роль в фильме «Айгюн».

Натаван Гаджиева сказала: «Я радуюсь как люди, посвятившие себя этому пути, оказавшие героизм. Мой отец и мать связали свою жизнь с телевидением. Азербайджанское телевидение и радио - часть моего детства, молодости. Телевидение – зеркало времени, общества. Среди средств массовой информации наибольшая ответственность ложится на телевидение и радио. Люди, несущие на плечах эту ответственность, этот груз, предоставляющие правильную информацию, являются героями».

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

(Автор: Вугар Иманов)

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