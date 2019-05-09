Скончался Ариф Меликов

9 мая 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В возрасте 85 лет скончался лауреат Государственной премии Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Гейдара Алиева", выдающийся азербайджанский композитор Ариф Меликов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Церемония прощания с народным артистом СССР пройдет сегодня в 14.00 в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Ариф Меликов будет похоронен на первой Аллее Почетного захоронения в Баку.

Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. В 1958 году окончил Азербайджанскую консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции у Гара Гараева. Ариф Меликов вписал лучшие страницы в азербайджанскую музыку и внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки. Композитор является автором таких балетов как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", "Юсуф и Зулейка", которые ставились на многих сценах мира. Меликов - также является автором сочинений для оркестра, камерных и вокальных произведений, музыки для драматических театральных постановок и кинофильмов. Ариф Меликов вел активную композиторскую, преподавательскую и музыкально-общественную деятельность, и считал, что главное в жизни - не награды, а воспитание творческой молодежи.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)

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