Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)

25 августа 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве стартовал XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». 10 дней на Красной площади будут маршировать военные оркестры из разных стран мира. Азербайджан впервые представлен на этом фестивале. Нашу страну представляет Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На открытии вместе с прославленным оркестром Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева в шествии участвовали танцоры в национальных костюмах. В своем выступление оркестр сочетает марши и народную музыку, медные духовые инструменты и звуки народного инструмента балабан. Красочные национальные костюмы, зажигательный танец "Джанги" покорили сердце зрителя. Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" группа танцоров и танцовщиц в национальных костюмах построила живую пирамиду, вызвав овации зрителей. В рамках фестиваля оркестр приготовил особенную программу. Руководитель оркестра - полковник Эхтибар Алиев, военный дирижёр - начальник оркестра майор Фариз Мамедзаде.

В прошлом году впервые проходило зрительское голосование за лучшее выступление оркестров на приз зрительских симпатий. Среди российских оркестров симпатии были отданы московскому оркестру суворовцев. Среди зарубежных, оркестру из Нидерландов. В этом году лучших также выберут зрители.

Проголосовать можно по ссылке https://award.spasstower.ru/#foreign.

Пока наши представители идут на втором месте.

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева был создан 15 февраля 1992 года на базе Бакинского объединённого командного училища. Сегодня коллектив является одним из основных оркестров Министерства обороны Азербайджана. Репертуар оркестра состоит из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов. Преобладают джазовые и эстрадные композиции. Такой акцент объясняется тем, что по первой музыкальной специальности дирижёр оркестра Фариз Мамедзаде является саксофонистом. Оркестр Азербайджанского высшего военного училища неоднократно выступал на официальных государственных и праздничных мероприятиях, которые проводились в Баку, участвовал в различных телевизионных программах азербайджанского телевидения.

Фестиваль «Спасская башня» - это захватывающее дух музыкально-театрализованное представление. Это грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей, которое разворачивается на фоне величественных стен Кремля. Органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты - всё это делает Фестиваль одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ года. Каждый день конное представление и световое шоу на Соборе Василия Блаженного. Все вечерние представления завершает грандиозный салют. Главной темой фестиваля этого года стало «Соло с оркестром».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
  • Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)
Новости категории
В Баку прошла церемония награждения "Люкс 2019" (ФОТО)
Социум 22 августа 14:34
Азербайджанские школьники ознакомились с достопримечательностями Санкт-Петербурга (ФОТО)
Социум 12 августа 12:49
Гурбан байрамы – особенности праздника, ритуал и правила жертвоприношения
Социум 11 августа 10:00
Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ (ФОТО)
Социум 9 августа 13:41
Валентин Гафт госпитализирован
Социум 7 августа 11:48
Азербайджанские школьники достойно представили страну в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Социум 6 августа 13:01
Лента новостей
Три турецких военнослужащих погибли на севере Ирака
Турция 16:12
Джонсон: Лондон не будет платить отступные в размере $48 млрд в случае Brexit без сделки
Европа 16:04
Макрон заявил, что все участники G7 стремятся избежать конфликта с Ираном
Европа 15:20
Редкий вид азиатской черепахи обнаружили в Индии
В мире 15:04
Более 1400 беженцев вернулись в Сирию за сутки
Арабские страны 14:41
Трамп рассказал об отношениях с другими лидерами G7
США 14:25
100% позитивных эмоций от Фаика Агаева (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:10
NI назвал пулемет Калашникова лучшим в мире
Россия 14:01
Саудовские ПВО сбили беспилотник, выпущенный по королевству хуситами
Арабские страны 13:44