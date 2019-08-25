Азербайджанцы на Красной площади – голосуй и сделай победителем! (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве стартовал XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». 10 дней на Красной площади будут маршировать военные оркестры из разных стран мира. Азербайджан впервые представлен на этом фестивале. Нашу страну представляет Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

На открытии вместе с прославленным оркестром Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева в шествии участвовали танцоры в национальных костюмах. В своем выступление оркестр сочетает марши и народную музыку, медные духовые инструменты и звуки народного инструмента балабан. Красочные национальные костюмы, зажигательный танец "Джанги" покорили сердце зрителя. Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" группа танцоров и танцовщиц в национальных костюмах построила живую пирамиду, вызвав овации зрителей. В рамках фестиваля оркестр приготовил особенную программу. Руководитель оркестра - полковник Эхтибар Алиев, военный дирижёр - начальник оркестра майор Фариз Мамедзаде.

В прошлом году впервые проходило зрительское голосование за лучшее выступление оркестров на приз зрительских симпатий. Среди российских оркестров симпатии были отданы московскому оркестру суворовцев. Среди зарубежных, оркестру из Нидерландов. В этом году лучших также выберут зрители.

Проголосовать можно по ссылке https://award.spasstower.ru/#foreign.

Пока наши представители идут на втором месте.

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева был создан 15 февраля 1992 года на базе Бакинского объединённого командного училища. Сегодня коллектив является одним из основных оркестров Министерства обороны Азербайджана. Репертуар оркестра состоит из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов. Преобладают джазовые и эстрадные композиции. Такой акцент объясняется тем, что по первой музыкальной специальности дирижёр оркестра Фариз Мамедзаде является саксофонистом. Оркестр Азербайджанского высшего военного училища неоднократно выступал на официальных государственных и праздничных мероприятиях, которые проводились в Баку, участвовал в различных телевизионных программах азербайджанского телевидения.

Фестиваль «Спасская башня» - это захватывающее дух музыкально-театрализованное представление. Это грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей, которое разворачивается на фоне величественных стен Кремля. Органичное сочетание военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты - всё это делает Фестиваль одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ года. Каждый день конное представление и световое шоу на Соборе Василия Блаженного. Все вечерние представления завершает грандиозный салют. Главной темой фестиваля этого года стало «Соло с оркестром».

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