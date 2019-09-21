Культ Баку. Что мы знаем о нашем Абшероне, или Как встретить осень без негатива (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошло мероприятие закрытого клуба Культ Баку, сообщает Trend Life.

Закрытый клуб Культ Баку основан в 2017 году и объединяет в своих рядах людей, работающих в творческих сферах или искренне заинтересованных в участии в арт-мероприятиях, организуемых клубом.

В программе вечера была беседа на тему «Ностальгия. Прощание с летом», получасовое любительское видео о жителях Абшерона, кинокритика и психологический анализ. Гостей приветствовала директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова. Среди менторов были киновед, режиссер, заслуженный артист Азербайджана Аяз Салаев, доктор медицинских наук, психиатр Араза Манучери-Лалеи, художник Ариф Амиров.

Основными моментами вечера стали беседы об Абшероне и о том, как попрощаться с летом и встретить осень без негативных настроев.

Что мы знаем о нашем Абшероне? Только то, что здесь расположена столица, популярные пляжи и курорты?

Первоначально полуостров по названию небольшого селения Абшерон, существовавшего до 20-х годов XVIII века, получил название Абшеронский мыс, затем - современное название. Считается, что слово «Апшерон» происходит от солёная вода (аб - вода, шерон – солёная на языке татов). Согласно этнографическим материалам конца ХIX века, почти вся территория Абшеронского полуострова была населена татами. В XIX веке была распространена гипотеза, что название имело исходную форму Абширин, что значит «сладкая вода». Согласно ещё одной гипотезе первичной была форма Афшаран, где афшар — наименование одного из тюркоязычных народов, а -ан персидский топонимический аффикс, то есть «место, где живут афшары».

Абшерон - это особый мир. Это не просто солончаковая пустыня, край соленых озер и грязевых вулканов, как кажется некоторым. Это интересный природный ландшафт со своей флорой и фауной, архитектурой и селами. Полуостров имеет длину около 60 км, ширину до 30 км. На восточной оконечности полуострова расположена песчаная коса Шах-Дили (Шахова коса). Северная оконечность мыс Амбуран. На Абшероне имеется знаменитое поле грязевых вулканов, на которые приезжают посмотреть многочисленные туристы. Пейзажи здесь действительно космические. Интересно, что геологи НАСА утверждают, что грязевые вулканы Азербайджана очень схожи по строению с возвышенностями Марса. Еще одной достопримечательностью является Абшеронский национальный парк, где встречаются даже джейраны. На озера парка слетается множество перелетных птиц. Среди представителей местной фауны немало видов, внесенных в Красную книгу.

Среди достопримечательностей - Нардаранская крепость XIV века с высокой башней в посёлке Нардаран, Круглый замок (1232 год) и Четырёхугольный замок (XII век) в посёлке Мардакан, храм огня «Атешгях» (XVII - XVIII века) в селении Сураханы, замок середины XIV века в селении Рамана, многочисленные древние памятники Баку и др. Вблизи посёлка Мардакан - дендрарий.

Абшерон окружён десятками сёл, и для каждого жителя Баку - это лето, море, дача. В местных поселках в разгар знойного лета в разы увеличивается население. Жители столицы переезжают на дачи, где во дворах растут инжирные, тутовые, гранатовые деревья, вьются виноградники. Но самой главной достопримечательностью и целительным фактором Абшерона является солнце. Оно греет эту землю большую часть года. Наверное, потому местные фрукты и бахчевые тоже словно пропитаны солнцем.

Лето прошло, встречаем осень с хорошим настроением

Некоторые люди в осенний период страдают от так называемых сезонных депрессий и хандры. В этом нет ничего удивительного. Сначала приходит бабье лето, а затем погода быстро портится. хмурая погода, дожди, слякоть, мало солнечного света, который является главным фактором формирования положительных эмоций. Наступление осени - не повод для грусти, ведь в это время года буйство красок поражает и поднимает настроение. Как продлить радость теплого сезона и не тратить свою жизнь на плохое настроение? Есть множество способов – двигаться, общаться, создавать себе праздники, окунаться в работу или найти новое занятие, но главное - все зависит от самого человека, его взгляда на жизнь. Привычка видеть и подмечать только плохое играет с человеком злую шутку. О чём мы думаем, то и притягиваем в свою жизнь. Помните как у Омара Хайяма? «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой – листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое». Почему бы и нам не попробовать? И конечно не забывайте про главное лекарство: объятия любимых людей. Теплой Вам осени!



(Автор: Вугар Иманов)

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