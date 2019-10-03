Гия Канчели в Баку – последний визит Маэстро... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 85-году жизни ушел из жизни известный грузинский композитор, пианист, педагог, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР Гия Канчели (10 августа 1935 - 2 октября 2019, Тбилиси). Всю свою жизнь он посвятил музыке. Гия Канчели автор музыки к более восьмидесяти фильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза" и "Не горюй" , около тридцати спектаклей, семи симфоний и множества классических произведений.

Он приезжал в Баку не раз – и в качестве автора музыки к спектаклю Роберта Стуруа (Тбилисский театр имени Шота Руставели) "Кавказский меловой круг" по пьесе Бертольта Брехта, и на музыкальный фестиваль памяти Мстислава Ростроповича, и с частными визитами к своим друзьям, с кем его связывали узы настоящей, искренней дружбы…И всегда его приезд, встречи с ним, были значимым событием в культурной жизни нашей столицы. Последний визит в Баку Гия Качели совершил в конце ноября 2015 года. В Концертном салоне имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоялась творческая встреча с Гией Канчели. Во время визита он высоко оценил роль Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории в обучении молодого поколения музыкантов. В ходе встречи Гия Канчели ответил на вопросы участников мероприятия о жизни и творчестве, о создании произведений и о творческом тандеме с известными дирижерами. А затем в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева был проведен торжественный вечер в честь юбилея Маэстро. Среди гостей было множество известных деятелей культуры и искусства Азербайджана. Симфонические произведения Гии Канчели исполнили Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, народного артиста Рауфа Абдуллаева, Государственная хоровая капелла и грузинские музыканты.

Гия Канчели прибыл в Баку вместе с супругой, чтобы вдоволь прогуляться по нашему городу. Он рассказал, как в бывшем Союзе ССР, в один из сложных для маэстро периодов творчества, только азербайджанский композитор Гара Гараев поддержал его. С теплотой вспомнил Гия Канчели и талантливого композитора Тофига Гулиева.

"Для меня ценно и важно, что здесь, в Баку, я почувствовал любовь и уважение к моему творчеству. Было волнительно получить юбилейную почетную награду от Союза композиторов Азербайджана, который вручила мне председатель этой организации, композитор Фирангиз Ализаде. Я благодарен ей и за интересную встречу с творческой общественностью Баку. С не меньшим волнением воспринял весть о присвоении мне звания Почетного профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, озвученную ректором вуза Фархадом Бадалбейли. Меня до глубины души тронуло старание и желание исполнить мои произведения на высоком уровне, за что я бесконечно благодарен участникам вечера и блистательному дирижеру Рауфу Абдуллаеву. Не стану скрывать, было радостно видеть на азербайджанской сцене и моих соотечественников - замечательных молодых музыкантов Николоза Рачвели и Гиорги Цагарели. Я очень люблю Баку, и всегда рад сюда приезжать. Мой юбилей был в августе, но, несмотря на это, его все еще продолжают отмечать. Мне это приятно. Баку один моих любимых городов. Здесь я был много раз, приезжал к своим друзьям. Спасибо большое, что не забываете мою музыку", - сказал в интервью Гия Канчели.

Музыку Гии Канчели, как и его самого, мы никогда не забудем…Светлая память, Маэстро!

(Автор: Вугар Иманов)

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