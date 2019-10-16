В Баку устанавливают оригинальные Книжные остановки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Наримановском районе Баку, на улице Назима Гаджиева 20, состоялось открытие первой Книжной остановки, сообщает Trend Life. Реализация данного проекта, который осуществляется Клубом "Прогресс" при поддержке SOCAR, в ближайшее время будет продолжена в Низаминском и Сабунчинском районах столицы.

Общественный книжный шкаф, к которому имеет доступ любой желающий, заполнен книгами самых разных жанров на различных языках. Здесь предоставляется возможность всем желающим взять любую из понравившихся книг на определенное время или навсегда, при этом человек по собственному усмотрению может принести взамен другую книгу из дома, которая ему не нужна и которую он не собирается перечитывать. Также можно воспользоваться данным шкафом, если вы кого-нибудь ждете, скрасив тем самым свое ожидание.

На открытии приняли участие секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, заслуженный артист, писатель Бахрам Багирзаде, которые отметили важность реализации проекта в деле повышения интереса к литературе. Такие оригинальные решения, несомненно, не только несут знания, но и украшают город.

"Некоторые писатели не понимают, как можно выставлять бесплатные книги. Но это как раз помогает воспитывать Ваших читателей. Во многих странах мира уже есть такая практика. В нашей Центральной Библиотеке тоже. Чем больше будет читателей, тем лучше. Для всех!", - отметил Чингиз Абдуллаев.

"Я мечтал об этом с тех самых пор, как увидел нечто подобное в одной из европейских стран. И сегодня одна их моих мечт, наконец, сбылась! Первая Книжная остановка появилась в Наримановском районе, рядом с парком, с чем я поздравляю всех бакинцев и гостей нашего города! Здесь в свободном доступе можно взять и почитать любую книгу, можно принести свои книги, которые вы уже прочитали. Словом, бесплатная мобильная библиотека ждёт своих первых читателей! Спасибо всем, кто осуществил пожелания любителей литературы и украсил наш город первым книжным боксом! Этот проект надо реализовать не только в Баку, но и в регионах страны", - отметил Бахрам Багирзаде.

Отметим, что это не первый просветительский проект в области пропаганды литературы и повышения интереса к книгочтению, реализованный в Баку. Ранее в саду Национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде, на улице Хагани 57, была создана "Открытая библиотека". Другой шкаф, выполняющий аналогичные функции, находится в Ичери Шехер, в Археологическом саду, возле памятника Азиму Азимзаде. На перекрестке улиц Расула Рзы и Аловсата Гулиева в Насиминском районе столицы была открыта первая уличная библиотека. В рамках проекта на улице установлена скамейка и рядом с ней – книжный шкаф, из которого каждый желающий может взять книгу и, присев на скамейку, почитать ее. На улице Башира Сафароглу (между пересечением с улицами Топчибашева и Расула Рзы) в Насиминском районе Баку создана еще одна уличная библиотека.

Первоначально книжные шкафы в общественных местах были задуманы как инсталляция и устанавливались в этом качестве, в частности, дуэтом фотохудожников Клегг & Гутман в начале 1990-х годов, сперва в австрийском Граце, позже в Гамбурге и Майнце в Германии. В 1996 году, во время стремительного роста популярности интернета и буккроссинга идея Клегга и Гутмана была перенята дармштадтским студентом Николасом Мюллером, устроившим в качестве эксперимента первую постоянную «открытую библиотеку» сначала в своём городе, а затем и в Ганновере. В 2003 году первый общественный книжный шкаф появился в Бонне. С конца 2000-х годов похожие приспособления стали появляться в большом количестве городов Германии, в том числе и малых. В 2010 и 2011 годах первые общественные книжные шкафы по германскому образцу появились также в Австрии и в Швейцарии.

(Автор: Вугар Иманов)

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