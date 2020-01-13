Фонд Nargis и Samsung успешно завершили проект Technological Embrace (ВИДЕО)

13 января 2020 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Очередные церемонии открытия интерактивных кабинетов в рамках проекта Technological Embrace компании Samsung при поддержке Фонда Nargis были проведены в Лянкяранском государственном университете и средней школе №1 города Билясувар. Проект был успешно подытожен в 2019 году.

В целях повышения интереса студентов и обеспечения интерактивности учебного процесса, кабинеты были оснащены интерактивными досками, кабинами виртуальной реальности, специальными Flip Board досками, планшетами, широкоэкранными телевизорами для просмотра документальных и образовательных фильмов, а также различной инновационной продукцией от Samsung.

Церемонии открытия в обоих образовательных учреждениях состоялись при участии руководства, педагогов и учащихся школы и университета, главы и представителей Исполнительной власти города, представителями компании Samsung, Фонда Nargis и журналистов.

Напомним, что в сентябре прошлого года в рамках проекта состоялась первая церемония открытия электронного образовательного кабинета в общеобразовательной школе села Алексеевка Губинского района, при участии министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Проект Technological Embrace был организован компанией Samsung при поддержке Фонда Nargis. Целью проекта является приобщение детей из различных городов и районов Азербайджана к современным цифровым технологиям, а также интерактивное преобразование учебного процесса. В первой части проекта был организован специальный тур "Синемобиль" - оснащенный кинотеатр на колесах провел сеансы под открытым небом в шести районах и городах Азербайджана. В рамках тура "Синемобиль" побывал в Газахе, Гяндже, Загаталы, Губе, Сабирабаде и Агдаме, порадовав детей сеансом любимого анимационного фильма в последние дни летних каникул.

(Автор: Вугар Иманов)

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