Азербайджанский Уолт Дисней из Турции обратился к соотечественникам (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский художник-орнаменталист и аниматор Эльчин Оруджев, который находится в социальной самоизоляции в Измире (Турция) вследствие пандемии коронавируса, посредством Trend Life обратился к соотечественникам. Эльчин Оруджев много лет живет и работает в Украине и Турции.

"Приветствую весь азербайджанский народ из братской Турции. Весь мир борется с пандемией коронавируса, все человечество столкнулось с большой проблемой. Это большое испытание, которое каждый должен достойно вынести. В Турции, как и во всем мире, есть свои серьезные ограничения и трудности. И я вижу, что и в Азербайджане принимаются все важные меры для борьбы с коронавирусом, которые реализуются во имя нашего здоровья и каждый из нас должен не только нормально воспринять принимать эти меры, но и всецело приветствовать. Нас призывают оставаться дома, чтобы предотвратить массовое распространение болезни. Конечно, все время оставаться дома трудно, но надо воспользоваться этим моментом, чтобы читать книги, решать определенные дела, оказывать большее внимание своим семьям, планировать будущее. Я верю, что все будет хорошо и призываю не доверять различным слухам, распространяемым в соцсетях и других ресурсах. Надо оставаться позитивными и верить только в лучшее! Дай Бог, мы вернемся в прежнее русло жизни, только надо набраться немного терпения", - отметил аниматор.

Эльчин Оруджев родился в 1969 году в Нахчыване. После окончания средней школы поступил в Академию железнодорожного транспорта в Харькове. После третьего курса получил перевод в Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина и окончил его по специальности "Бизнес и менеджмент". Позже получил второе высшее образование, окончив социологический факультет ХНУ. Работал в сфере рекламного бизнеса, был активным членом азербайджанского национально-культурного центра "Хатаи" в Харькове. В Украине он и создал свой проект "Несуществующие существа", или "Тартоники" (анимационное название), который вошел в учебную программу Харьковской государственной академии дизайна и искусств и в "Национальный реестр рекордов Украины - 2016". Причем, он стал первым азербайджанцем, который вошел в Книгу рекордов Украины в номинации "Самая большая коллекция анимационных персонажей, сделанная одним человеком" (509 единиц). СМИ назвали его Азербайджанским Уолтом Диснеем. Является автором международного турецко-украинского анимационного проекта Tartoniks и других работ.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)