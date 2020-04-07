"Поддержи искусство" – новая акция в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Портал "Креативный Азербайджан" при поддержке министерства культуры Азербайджана и компании Azəri Ekspress дал старт благотворительной акции "Sənətə dəstək ol" ("Поддержи искусство"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

В связи с введением особого карантинного режима, в рамках акции "Sənətə dəstək ol" будет оказана поддержка творческим людям, их работы будут выставлены на продажу в социальной сети. Произведения, которое приобретут покупатели, доставит компания Azəri Ekspress.

Отметим, что информация о согласии на покупку может быть предоставлена в виде комментария в социальных сетях, или на портале "Креативный Азербайджан" (открыто или анонимно).

В рамках акции координационные услуги будут оказываться порталом "Креативный Азербайджан" бесплатно.

Все вопросы, касающиеся акции можно задать, связавшись с порталом "Креативный Азербайджан" в социальных сетях Facebook (facebook.com/creative.az) и Instagram (instagram.com/kreativaze), или написав на электронный адрес info@creative.az

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)