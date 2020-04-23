Bank Respublika присоединился к кампании Фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Со дня введения специального карантинного режима на территории Азербайджана Фонд Nargis обеспечивает необходимой провизией пожилых людей. Как сообщили Trend Life представители Фонда Nargis, одновременно в Фонд стали поступать многочисленные обращения с просьбой о помощи от людей разных категорий, кого последствия сложившейся в мире ситуации не обошли стороной.

По этой причине с 14 апреля Фонд Nargis продолжил и расширил проведение акции помощи, а также призвал всех неравнодушных, желающих поддержать малообеспеченных граждан, присоединиться к акции.

"Рады сообщить, что одним из первых учреждений, поддержавших благотворительную инициативу стал Bank Respublika. Благодаря средствам, выделенным Банком, многочисленные малообеспеченные семьи, проживающие в Баку и пригороде, были обеспечены продовольственными пакетами на месяц. От имени Фонд Nargis хотим выразить глубокую благодарность сотрудникам Банка Республика за неравнодушие и участие в благотворительной кампании!", - говорится в сообщении

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)