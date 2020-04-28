Три важные декады месяца Рамазан (Рамадан) – каждая имеет свой смысл

БАКУ /Trend Life/ - В мусульманском мире священный месяц Рамазан, который, в первую очередь является школой нравственности, обучающей взаимной терпимости и уважению, состраданию и пониманию, воспитывающей в личности силу воли и духа. Это не просто отказ от еды и питья. Основная задача состоит в духовном совершенствовании путем искоренения пороков, плохих привычек, сомнительных мирских устремлений.

Месяц Рамазан таит в себе огромное количество благ – как материальных, так и духовных. Организм человека очищается от всего плохого и вредного, происходит обновление. В духовном смысле это время своеобразной перезагрузки - когда человек задумывается над тем, как он прожил очередной год своей жизни, он получает возможность раскаяться в грехах, улучшить свой нрав, свои отношения с людьми. Самый лучший и продуктивный способ – это правильно держать пост, читать молитвы, совершать намазы, обращаясь к Создателю со словами благодарности и мольбы.

Существует хадис, где говорится, что месяц Рамазан можно разделить на три части, каждая из которых имеет свой смысл и значение.

"Это месяц, первая часть которого приносит милость Аллаха, вторая – Его прощение, а последняя – спасение от адского огня".

Первые 10 дней - время, когда на верующих нисходит особая милость Аллаха

Два самых известных имени Аллаха – это Ар-Рахман и Ар-Рахим, оба они означают милость. Словами "Бисмилляхи Рахмани Рахим" – "С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного" начинаются почти все суры Корана. Всевышний милостив ко всем Своим творениям. Мы знаем, как матери любят своих детей, даже дикие звери проявляют нежность к своим чадам. Но милость Творца к созданиям гораздо больше, чем любовь матери к своему ребенку. Возможность снискать милосердие от Аллаха тесно связана с тем, как мы сами проявляем это милосердие к другим людям. Не жалейте добрых слов для своих близких, родных и любимых, проявляйте внимание и участие ко всем, с кем вам приходится сталкиваться в жизни, будьте добры и сострадательны – и вам воздастся за ваши усилия. Постарайтесь быть терпеливыми по отношению к своим родным и близким, к тем, у кого есть какие-либо недостатки, помогайте им по мере своих сил и возможностей. Совершайте больше благих дел. И, конечно же, особое значение имеет благотворительная деятельность. Представьте себе милость Создателя всего сущего в течение первых десяти дней Рамазана и представьте, что милость может быть дарована тем, кто в полной мере использует первые десять дней и как эта милость проявится в будущей жизни и в Судный день.

Вторые 10 дней - период духовного очищения, когда человек анализирует свою жизнь и отказывается от нечистых мыслей

Рамазан, с его собственным светом и тайной, заставляет нас осознать богатый источник духовности, скрытый в нас самих. Священный месяц дарит нам удивительную возможность исследовать и раскрывать новые вещи глубоко внутри нас - возможность размышлять о жизни и религии, совершенствоваться и становиться чище, добрее и милосерднее. Поэтому в эти дни нужно просить Милосердного Создателя простить наши грехи и направить на путь истины. Кайтесь в совершённых проступках и поставьте перед собой задачу больше никогда не повторять своих ошибок. Очень важный способ анализа жизни и поминания Создателя – чтение Священного Корана, в котором есть ответы на все вопросы на людей разумеющих. Делитесь знаниями и призывайте к благому других. Также не забывайте проявлять доброту и терпимость к другим людям, постарайтесь сгладить все имеющиеся недомолвки и недоразумения между вашей семьей и родственниками. Будьте добры ко всем, в том числе животным. Например, покормите птиц, кошек, бездомных животных на улице. Помните, это творения Аллаха Всевышнего и Он заповедовал доброе к ним отношение.

Третьи 10 дней - считается, что в этот период души правоверных спасаются от проклятия ада

В эти дни речь идёт о прошении у Аллаха Всемогущего спасения от адского пламени. Каждый мусульманин должен молиться в это время о спасении от огня ада. Последние десять дней Рамадана – возможность достичь Рая. Осталось совсем немного – 10 дней, но именно они могут стать поворотными в нашей судьбе. Многие люди, даже далекие от религии, по милости Аллаха встают на путь истины и осознания. Это время, когда не совершающие до этого намаз, могут начать молиться. Приблизимся ли мы к Раю, или останемся на прежнем месте, вернёмся ли мы к старым привычкам, или продолжим духовный рост? Последние десять дней Рамадана очень важны, поскольку именно на это время попадает Ночь Предопределения судьбы – Лейлят аль Гадр. Ведь Аллах бесконечно щедр! Но для того, чтобы подпитывать свою душу до следующего месяца поста и молитв, мы должны хорошенько потрудиться и собрать богатый урожай в этом месяце Рамазан.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)