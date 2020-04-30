В Азербайджане стартует онлайн-чемпионат среди волонтеров EURO-2020

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджане c 30 апреля стартует интеллектуальный онлайн-чемпионат #uefavolunteersbaku среди волонтеров EURO-2020, сообщили Trend Life его организаторы.

Главная цель – развитие волонтерского движения и проведение плодотворного досуга. Чемпионат пройдет среди 2 000 волонтеров, которые были ранее зарегистрированы для участия в EURO-2020 по футболу, в десяти группах (по 200 волонтеров) в Whatsapp и Telegram. Вопросы будут предоставлены в установленное организаторами время посредством специальной программы Google. Участники не смогут воспользоваться интернет-поиском для ответа на вопросы, так как времени на это будет предоставлено очень мало. Чемпионат пройдет в четыре этапа, по 15 минут каждый. Первые три места будут отмечены ценными призами. Чемпионат будет проходить ежемесячно.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)