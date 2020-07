Всемирно известные исполнители поддержали Азербайджан против армянской агрессии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известные исполнители – британский певец азербайджанского происхождения Сами Юсуф и звезда мировой оперы Юсиф Эйвазов поддержали Азербайджан против армянской агрессии, опубликовав с соцсетях статусы, сообщает Trend Life.

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов сопроводил надпись на трех языках "My heart is always with you my beautiful Azerbaijan ", "Мое сердце всегда с тобой - мой Азербайджан!", "Səndən nə qədər uzaq olsam da, ürəyim və canım səninlədir, Azərbaycanım! " видеопроектом "Азербайджан 101" в честь 101–летия Азербайджанской Демократической Республики и 28-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана.

Сами Юсуф в сети Twitter, İnstagram и Telegram рассказал своей многомиллионной аудитории об армянской агрессии в отношении Азербайджана и его мирного населения, почтил память шехидов. Певец также поделился статьей одного из авторитетнейших изданий США The New York Times, где подчеркнута оккупация Нагорно-Карабахского региона Азербайджана вооруженными силами Армении. Публикации отмечены хештегами "Карабах - это Азербайджан", "Помолимся за Азербайджан", "Вместе – мы сильнее" и т.д.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок и на протяжении нескольких дней проводили провокационные действия. Во время ожесточенных боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, сержант Вугар Садыгов, рядовые Эльчин Мустафазаде, Низам Исмаилов, ефрейтор Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдемиров. В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен серьёзный ответный удар, враг был отброшен назад, понеся большие потери.

(Автор: Вугар Иманов)