Хыналыгцы: В мире нас всего 2100 человек, но каждый из нас является воином Азербайджана - Рахман Саркаров

БАКУ /Trend Life/ - В мире нас всего 2100 человек, но каждый из нас является воином Азербайджана во имя освобождения оккупированной территории страны от армянских агрессоров, сказал сегодня Trend Life житель уникального села Хыналыг, представитель туристического сектора Рахман Саркаров.

Село Хыналыг расположено на высоте 2100-2200 метров выше уровня моря над рекой Кудиалчай. Находится в труднодоступном районе на юго-западе Губинского района на склоне горы Кызылкая на северном склоне Главного Кавказского хребта, напротив одноименной горы Хыналыг. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга. Вся высокогорная территория вокруг Хыналыга является Шахдагским национальным парком. Село знаменито своеобразными обычаями и традициями, своим хыналыгским языком, который сохраняется более 4000 лет. Своей труднодоступностью, своеобразным языком, уникальным архитектурным обликом и культурой село привлекает туристов и путешественников. Здесь находятся относящиеся к средним векам храм Огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза, Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники.

"Наш малочисленный народ, как и все граждане Азербайджана, объединен единой целью – скорейшей победы над армянскими оккупантами. Наша страна исторически является толерантной и мультикультуральной, в которой, независимо от национальности, народности и вероисповедания, все живут душа в душу, в мире и согласии, как одна семья. И в эти дни наше единство не только подтверждается, но и является большой силой против армянских агрессоров. Каждый из нас вносит свою лепту в скорейшее освобождение страны. Например, мой сын Урфан является руководителем студенческой платформы "Карабах - это Азербайджан!", которая ведет просветительскую деятельность в социальных сетях и на различных зарубежных ресурсах, представляя мировой общественности правду об Азербайджане и справедливую позицию страны в борьбе с армянскими агрессорами. Я сам всегда веду просветительскую деятельность, рассказывая зарубежным туристам об оккупации Карабаха и прилегающих районах, о зверствах и вандализме армянских вооруженных сил. Все мы – жители Хыналыга, каждая семья в эти дни живет только одной мыслью - что происходит в зоне боевых действий, и от души радуемся освобожденным городам, поселкам и селам, ждем водружения флага Азербайджана в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Лачине, Кельбаджаре, Губадлы и других местах", - сказал Рахман Саркаров.

По его словам, армянский фашизм принес много горя Азербайджану, шехиды, в том числе Хыналыга, вписали свое имя в героическую летопись страны. От имени хыналыгцев Рахман Саркаров выразил благодарность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за верные шаги во имя страны, подчеркнув успехи в политической, военной, международной и общественной жизни.

"Вместе со всеми мы поддерживаем главу государства и ждем дальнейших успехов. У нас одна цель – восстановление территориальной целостности Азербайджана, достижение мира и стабильности в стране и регионе. Наша Родина едина и неделима! Пусть армянские оккупанты убираются с нашей страны! Проигрывая нашей армии, они вымещают свое зло на мирных жителях – это очень подло и в очередной раз показывает их истинное лицо. На протяжении около 200 лет они проводят этническую чистку против азербайджанского народа, действуют хуже, чем фашисты. В Армении кроме армян никто не живет, что показывает нацистскую сущность идеологии их руководства, активно поддерживаемую армянским лобби и рядом зарубежных стран. Но ничто не остановит Азербайджан в борьбе за свое правое дело и оккупированная территория страны будет очищена от армянских агрессоров!", - добавил Рахман Саркаров.

(Автор: Вугар Иманов)