Армянская сторона воюет не по-мужски - народный артист Азербайджана Джамиль Амиров

БАКУ /Trend Life/ - 11 октября, примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана - Гянджа. Ракета, выпущенная ВС Армении по Гяндже, полностью разрушила жилое здание.

"Ракетный обстрел гражданского населения Гянджи армянскими вооруженными силами – безобразие. Возмутительно, как можно подвергать обстрелу беззащитное мирное население – детей, стариков, женщин… В результате ракетного обстрела Гянджи погибли 9, ранены 34 человека, включая 16 женщин, 6 малолетних детей. Я возмущен до глубины души. Армения нарушает нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и их дополнительные протоколы", -сказал Trend Life народный артист Азербайджана, известный джазовый музыкант Джамиль Амиров.

По словам народного артиста, ракетный обстрел мирных жителей Азербайджана и враждебность - это основа политики Армении.

"Агрессия в отношении беззащитных людей, нападение на мирных жителей еще раз демонстрирует лицо армянской власти. Мы видим последствия этой агрессивной политики, недопустимо, когда гибнут невинные люди. Нарушение Арменией международных норм вызывают серьёзное осуждение с моей стороны. Армянская сторона воюет не по-мужски...", - добавил Амиров.

Отметим, что Джамиль Амиров сын выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, профессора Фикрета Амирова (1922-1984 годы), который родился в Гяндже. Гянджа второй по величине город Азербайджана, древний исторический и культурный центр.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева.)