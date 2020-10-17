Пашинян и его свора детоубийц и мирных жителей – паршивые шакалы! – золотой голос Израиля Хава Долев

БАКУ /Trend Life/ - Пашинян и его свора детоубийц и мирных жителей паршивые шакалы, которым нет места на земле! Такого зверского покушения на Гянджу я еще не видела нигде, хотя много лет жила в Израиле и все знают, как там тоже обстреливают мирное население, сказала сегодня Trend Life известная исполнительница, золотой голос Израиля Хава Долев.

Хава Долев родилась в Дербенте (Дагестан, Россия), в музыкальной семье Авдалимовых. Дед певицы Абрам Авдалимов был народным артистом Дагестана, отец Шамай (Папик) Авдалимов и дядя Беньямин Авдалимов - известные гармонисты. В 17 лет Хава с семьей переехала в Израиль, где на протяжении двадцати лет была успешной исполнительницей, ее назвали "Золотым голосом" Израиля. С 2016 года живет и работает в Азербайджане.

«Я – еврейка, которая на протяжении этих лет жизни в Азербайджане может сказать очень много хорошего об этой стране, ставшая мне родной. Этот удивительный народ заслуживает самых добрых и теплых слов, все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, живут в мире и согласии. Более того, хочу сказать, что лучше азербайджанской нации нет на свете! Я счастлива, что живу в Азербайджане! Я люблю и горжусь тем, что мои дети растут здесь. Спасибо Президенту Азербайджана Ильхама Алиева за этот созданный для всех народов семейный очаг. В эти тяжелые для страны дни, когда Азербайджан ведет справедливую освободительную борьбу против армянских агрессоров, на протяжении около 30 лет оккупировавших земли этой славный страны, я выражаю восхищение стойкостью, отвагой и сплоченностью всех граждан Азербайджана. А зверства армянских фашистов должно осудить все мировое общество, а не отмалчиваться и тайно поддерживать террористов. Этот Пашинян, который лижет пятки всему миру, чтобы ему помогали продолжать свои бесчинства, задохнется в собственной крови. Пусть будет прокляты он и его убийцы! Возмездие обязательно наступит, на этом и на том свете. Гореть вам всем в аду!», - сказала Хава Долев.

По ее словам, вандализм и варварство армянских агрессоров не знает границ.

«Это нелюди, которые подло и жестоко бомбят спящих жителей мирной Гянджи и других городов и сел страны, находящихся далеко от зоны боевых действий. С болью в сердце смотрю эти кадры убитых детей, матерей, отцов, дедушек и бабушек, покалеченных людей и сломанных судеб. Как такое возможно на глазах у всего человечества в 21 веке? Озверевшие армянские вооруженные силы во главе с их гитлероподобным Пашиняном являются военными преступниками. Я хочу обратиться к этом низшим существам и их так называемым вооруженным силам – убийцам и фашистам, которые терпя поражение и убегая от азербайджанских солдат, свою ненависть вымещают на мирных жителях. Вы на поле боя - ноль, ничего не стоите, вечно прячетесь за спинами мировых держав и творите нечестие на земле. Вы не только подло убиваете мирных людей, но и все человеческое в наших душах. Карабах и все ранее оккупированные территории возвращаются Азербайджану. Ваше племя (не хочу говорить нация, так как не достойны этого), где ни появляетесь, везде сеете нечестие, воруете чужую музыку, кухню, культуру. Ничего своего не имеете, поэтому присваиваете чужое. Карабах – это территория Азербайджана! Пошли вон из этой прекрасной страны, и хватит здесь гадить! Призываю азербайджанский народ быть терпеливыми и сильными. Президент Ильхам Алиев очень умный и любящий свой народ человек, и знает, что и когда делать. Поэтому ведет верной дорогой армию и народ к освобождению страны от оккупантов. Это добрый народ, мой любимый народ, моя душа и сердце. Добро обязательно победит зло!», - добавила Хава Долев.

Напомним, что сегодня ночью в результате ударов баллистическими ракетами с территории Армении по Гяндже скончались 13 человек, в том числе три ребенка, четыре женщины и шесть мужчин. Ранения получили 48 мирных жителя, в том числе пятеро детей и 20 женщин. Ранее, 11 октября, и также ночью, в результате ракетного удара оккупационной армянской армии скончались 10 человек, включая 4 женщин, погибли, 35 человек, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей, получили ранения, три ребенка потеряли обоих родителей. С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, около 70 погибших и 300 раненых. В соцсетях распространена петиция, требующая исключения фашисткой Армении из ОДКБ, с возванием "Требуем исключить фашистскую Армению из ОДКБ! Иначе это расценивается как поддержка терроризма!".

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)