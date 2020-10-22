Кому нужны эти международные структуры, если они закрывают глаза на военные преступления Армении – Дадаш Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - Кому нужны эти международные структуры, если они закрывают глаза на военные преступления Армении, обстреливающей мирные города Азербайджана баллистическими ракетами, сказал в четверг Trend Life руководитель НПО "Arts Council Azerbaijan" Дадаш Мамедов.

Отметим, что сегодня утром территория Азербайджана вновь подверглась ракетному обстрелу. Около 07:00 ВС Армении выпустили 3 ракеты в направлении Сиязаньского района, около 09:00 – две ракеты по Габалинскому и одну ракету – по Кюрдамирскому району Азербайджана. Мишенью были гражданское население и гражданская инфраструктура. Пострадавших во время ракетного обстрела нет.

Напомним, что нанесенные с территории Армении 11 и 17 октября удары баллистическими ракетами по азербайджанскому городу Гянджа привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушениям. В целом с 27 сентября в результате обстрела армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана погибли 63, ранены 292 мирных жителя. В непригодное состояние пришли 386 гражданских объектов, 90 многоэтажных жилых зданий и 1981 частный дом.

"Преступный режим армянской хунты во главе с Пашиняном, совершая бесчеловечные акты, продолжает терроризировать мирное население Азербайджана. А так называемый цивилизованный мир почему-то молчит, не вводит санкции против Армении, хотя против других стран сразу же предпринимаются кардинальные меры. А здесь удар по городам баллистическими ракетами, и эти международные структуры лишь ограничиваются пустыми обращениями и посланиями, вместо того чтобы жестко наказать преступный режим Армении и предать ее руководство международному трибуналу. Армения уже своих стариков, детей и женщин ставит под ружье! Это ненависть не только к азербайджанцам, но и к собственному народу, которым Армения жертвует во имя своих амбиций и бредовых, мифических идей. Агрессоры обязательно будут наказаны. Эти фашисты уже изгоняются с нашей земли, победа будет за нами! Вечная слава нашим героям, светлая память шехидам!" - сказал Дадаш Мамедов.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны 27 сентября ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию, в результате которой была освобождена часть оккупированной территории. Освобождение земель страны от армянских оккупантов продолжается.

(Автор: Вугар Иманов)