Среди армянских провокаторов в Польше есть задержанные - Тарлан Шахбази

БАКУ /Trend Life/ - Армянская сторона как всегда продемонстрировала свой агрессивный настрой. Об этом сказал Trend Life азербайджанский тенор Тарлан Шахбази, комментируя провокацию армян во время санкционированной акции, проведенной по инициативе патриотической азербайджанской молодежи в польском городе Катовице.

Напомним, в Катовице, по инициативе патриотической азербайджанской молодежи, перед зданием театра прошла санкционированная акция, осуждающая армянскую агрессию и гянджинский террор. Наряду с нашими соотечественниками в акции приняли участие поляки - жители города, которые выступили против армянского террора. По завершении акции армяне совершили провокацию против наших соотечественников и применили физическую силу, напав на них. Во время возникшего противостояния армяне открыли огонь по азербайджанцам из пневматического оружия.

"Наша молодежь проводила спокойную, мирную акцию, осуждающую армянский террор и агрессию. Разрешение на проведение акции было дано, все было санкционировано. Но тут, как и всегда, вмешались армянские подстрекатели. Они стали провоцировать наших ребят, хотели затеять драку, один из них даже воспользовался пистолетом с резиновыми пулями. Ситуацию под контроль взяла полиция, органами правопорядка ведется расследование. Насколько я знаю, среди армянских провокаторов есть задержанные", - отметил Шахбази, который несколько лет проживает и работает в польском городе Калиш.

Исполнитель подчеркивает, что все азербайджанцы, проживающие за рубежом, пристально следят за освободительной борьбой Вооруженных сил Азербайджана.

"Азербайджанская армия освобождает от захватчиков наши исконные земли. Наш народ сплочен в один кулак, мы боремся за правое дело, за нашу территориальную целостность. Победа будет за нами!", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева.)