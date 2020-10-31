В Баку чтят память жертв землетрясения в Измире (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку около посольства Турции в Азербайджане и памятника основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку проходит акция памяти жертв землетрясения в Измире в знак солидарности с братским народом, сообщает Trend Life.

Напомним, что вчера в турецком городе Измир произошло землетрясение силой 6,9 балла. В результате погибли 24, ранены 804 человека.

«Азербайджан и Турция – братские страны, у нас общие радость и горе, и в эти дни мы глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате мощного землетрясения в Измире. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего исцеления раненым. Молитвы азербайджанского народа всегда с братской Турцией», - сказал вице-президент по делам диаспоры Координационного совета азербайджанской молодежи Руфат Алиев.

(Автор: Вугар Иманов)