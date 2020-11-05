Как актриса Елена Спицина помогает азербайджанским солдатам: Так было, есть и будет всегда!

БАКУ /Trend Life/ - Обстрелы мирных городов Азербайджана - это возмутительные, бесчеловечные акты со стороны армянских агрессоров, сказала Trend Life заслуженная артистка Азербайджана, актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Елена Спицина.

"Мы освобождаем от захватчиков свою землю, свой Карабах, при чем здесь мирные жители городов Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий, при чем здесь дети, женщины, старики… Обстрел Гянджи, Барды, Мингячевира и других азербайджанских городов - просто фашистские действия со стороны армянских агрессоров. Это просто уму непостижимо, какими методами они действуют, стреляют исподтишка", - сказала Спицина.

Заслуженная артистка подчеркивает, что представители некоторых зарубежных СМИ предоставляют недостоверную и неправдивую информацию о конфликте.

"Мне стыдно за некоторых журналистов, которые освещают ситуацию неправильно. Я живу в Азербайджане всю жизнь, и оккупация Карабаха - боль для меня. Обстрелы мирных городов Азербайджана – это терроризм, мировая общественность должна знать об этих беспрецедентных актах", - добавила она.

Елена Спицина, как истинная гражданка своей страны, считает своим патриотическим долгом поддержать военнослужащих, находящихся на передовой. Актриса из личных сбережений на сумму 1000 манатов приобрела для азербайджанских военнослужащих необходимые вещи. "Это мой долг! Мы все сейчас едины, все вместе. Победа будет за нами, ее осталось ждать недолго!", -сказала актриса.

Говоря о мультикультурализме и толерантности нашей страны, актриса подчеркивает, что на земле нет более многонационального государства, чем Азербайджан.

"Друзья у меня представители разных национальностей - азербайджанцы, татары , украинцы… Всегда все жили мирно, делили последний кусок хлеба в сложные 90-е годы. Никто никогда не задумывался о национальности, наоборот, в самые сложные моменты нашей жизни мы поддерживали друг друга. Сегодня особенно чувствуется сплоченность всего многонационального народа Азербайджана. Так было, есть и будет всегда!", - добавила Спицина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)