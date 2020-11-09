Представители минкультуры Азербайджана и деятели искусства посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 9 ноября, в День Государственного флага, первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов, представители министерства, видные деятели культуры и искусства посетили Аллею почетного захоронения, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие народный писатель, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, народная артистка, председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, народный художник, председатель Союза художников Фархад Халилов, народный артист, председатель Союза театральных деятелей Азерпаша Нематов, народная артистка, председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Шафига Мамедова, народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли, народный артист, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Мурад Адыгезалзаде и многие другие.

Участники мероприятия почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Также была почтена память выдающихся деятелей культуры и искусства Азербайджана - Узеира Гаджибейли, Васифа Адигезалова, Солтана Гаджибекова, Сулеймана Алескерова, Рашида Бейбутова, Мехти Мамедова, Лятифа Керимова, Фикрета Амирова, Ниязи, Бюльбюля и др.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)