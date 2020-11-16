Вандализм является сущностью армян. Почему молчит ЮНЕСКО? - председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде

БАКУ /Trend Life/ - Армяне, покидающие Азербайджан, совершают очередные акты вандализма, которые должны быть немедленно осуждены международными структурами, сказал в интервью Trend Life председатель Союза архитекторов Азербайджана, член Международного союза архитекторов, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде.

Армянская сторона наносит ущерб не только окружающей среде, но и историко-культурным памятникам Азербайджана. Уезжая, армяне поджигают дома и леса на территории района, разрушению также подвергся, находящийся здесь, древний албанский памятник - монастырский комплекс "Худаван" Кельбаджарского района, основанный в VI-VII веках. Вандалы выносят из монастыря древние ценные предметы и экспонаты и вывозят их в Армению. Предметы старины, обнаруженные в результате незаконных археологических раскопок в Агдамском районе, являющиеся частью культурного наследия азербайджанского народа, также вывезены в Армению.

"Армения разрушила и разграбила материально-культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях. За почти 30 лет, на ранее оккупированных территориях Азербайджана, армяне разрушили практически все памятники азербайджанской культуры, армянизировав древние христианские албанские храмы. Например, албанские надписи на храмах уничтожены и заменены на армянские – это очень легко проверить при помощи инфракрасного спектрометра, который определит возраст камня. Также заменены албанские кресты на армянские. Вандализм является сущностью армян. Сегодня это вновь подтверждено тем, что они уничтожают и забирают не принадлежащие им древние культурные ценности Азербайджана. Они разрушают христианский монастырский комплекс "Худаван" Кельбаджарского района, разбирая даже черепицы крыши. Дело в том, что у армян никогда не было постоянного места жительства, культуры и искусства. Они кочевали из местности в местность, всегда присваивая чужую культуру, воровали у нас музыку, кухню, ремесло, архитектуру. Посмотрите на них сегодня, даже унитазы и оконные рамы забирают с собой в Армению. Это не нация, а нищий сброд. Армяне стали селиться на наших землях с середины 19 века, к сожалению, они не оценили счастья жить рядом с азербайджанским народом. Нам не нужна их благодарность", - отметил Эльбай Гасымзаде.

Председатель Союза архитекторов Азербайджана отметил, что российский миротворческий контингент должен пресечь эти варварские деяния армян - вывоз в Армению культурного наследия Азербайджана.

"Азербайджанские солдаты могли бы легко пресечь подобные акты вандализма, но в Лачинском коридоре и по периметру некоторых территорий Карабаха размещены российские миротворческие силы, которые пока никак не пресекают такие деяния. Вывоз армянами из Азербайджана предметов материально-культурного наследия противоречит международно-правовым и гуманитарным нормам, резолюциям Женевской конвенции и ЮНЕСКО. Почему молчит ЮНЕСКО, штаб-квартира которой находится в Париже? Почему против Азербайджана опять используются двойные стандарты? К сожалению, весь мир молчит, когда открыто и грубо расхищается наше национальное наследие. Это демонстрация неуважения к общечеловеческим ценностям. Азербайджан всегда с трепетом относился к сохранению своего материально-культурного наследия, и я очень надеюсь, что в самое ближайшее время, эти акты вандализма будут прекращены, а увезенные в Армению ценности будут возращены", - добавил Эльбай Гасымзаде.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)