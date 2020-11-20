Парижская коммуна армян в Казахстане. Жители потребовали закрыть свиноферму (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Армяне, где живут, там и гадят – эта аксиома нашла свое подтверждение уже в Казахстане.

19 ноября возле животноводческого комплекса "Парижская коммуна 21 век" собрались жители поселка Бестамак Алгинского района. В соцсетях распространилось видео инцидента и, судя по кадрам, местные жители заявили, что отходы местного свиноводческого комплекса выливаются в реки. Они потребовали закрытия предприятия и хотели "разобраться" с руководством этой фермы, которое (как видно на видео), протаранив ворота, бежало от негодующих жителей.

Как оказалось, учредителем и владельцем свинокомплекса "Парижская коммуна XXI" (название-то какое) является армянский предприниматель, учредитель армянского общественного объединения "Урарту" Гайк Тертерян. Естественно, что всем руководит его родня и земляки.

Как сообщают СМИ Казахстана, жители села Бестамак уже несколько лет мучаются от вони, все нечистоты сливают в реку Илек, близ села устроили скотомогильник, куда сбрасывают отходы от забоя свиней, и даже не закапывают. Жители требовали закрыть предприятие. Видео с траншеями отходов свинофермы, сливаемых нечистот в реку и возмущенных жителей распространили в актюбинских пабликах. В Бестамак выехали работники областного и районного акиматов, экологи и ветинспекторы. Начато разбирательство по сложившейся ситуации. Заместителем акима области А.Бердалиным совместно с представителями уполномоченных органов был произведен осмотр места слива сточных вод. Сотрудниками районного акимата и прокуратуры проведена разъяснительная работа с собравшимися жителями, которые проявляли недовольство и требовали закрытия свинофермы. После разъяснительной беседы, жители разошлись, общественный порядок не нарушен.

Департаментом экологии и Управлением по контролю и охране земель запланировано назначение проверки в деятельности ТОО. По результатам проверок и подсчета ущерба от загрязнений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам нарушений при обращении с отходами, загрязнения вод и порчи земли.



(Автор: Вугар Иманов)