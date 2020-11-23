Мы превратим Карабах в рай! - народная артистка Азербайджана, уроженка Агдама Айгюн Байрамова

БАКУ /Trend Life/ - Весть об освобождённых от армянских оккупантов сел, городов, районов в каждом доме Азербайджана была встречена с ликованием. Радость Победы, слезы радости, конец многолетней тоске - такие чувства испытывает каждый азербайджанец.

Народная артистка Азербайджана, уроженка села Сарыгаджылы Агдамского района Айгюн Байрамова отмечает, что ее радость и счастье невозможно передать словами: "Наконец, после стольких лет мы воссоединились с родной землей, освободили ее из рук оккупантов. Выражаю глубокую признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии за то, что подарили нам это счастье.

Преклоняюсь перед шехидами, да упокоит Аллах их души. Мы все у них в неоплатном долгу. Сколько мы не благодарили, все будет мало… С одной стороны - это огромная, долгожданная радость Победы, с другой стороны слезы, грусть по нашим шехидам".

Вспоминая юность, Айгюн Байрамова подчеркивает, что ее детство прошло в Агдамском районе, и она очень привязана к родной земле.

"Об Агдаме у меня самые теплые и добрые воспоминания… Моя жизнь – это Агдам, эта земля - мои сердце и душа, я так привязана к ней. Сколько лет мы жили с тоской по Родине, сколько лет печаль была в наших сердцах. А сегодня наши земли освобождены от подлых оккупантов, и эта самая большая радость", - добавила она, отметив, что как только будет возможность, она выступит с концертом на освобождённых землях Азербайджана.

Народная артистка подчеркнула, что армянские оккупанты еще раз продемонстрировали свою варварскую сущность, разрушая наши дома, мечети, выжигая леса…

"Посмотрите, какие они дикари - они разрушали наши дома, поджигают и вырубают леса. Что они сделали в Кельбаджарском районе - они словно пытают нашу землю. Они знали, мы вернемся в Карабах, мы вернемся на свои исконные земли, поэтому и разрушали, разграбляли все, что им попадалось на пути. Но мы возродим эти земли, мы вновь вдохнем в них жизнь, Карабах станет прежним - мы превратим его в рай!", - сказала народная артистка.

(Автор: Джани Бабаева )