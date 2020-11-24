Пророческие слова из Корана на входе в чудом уцелевшую Агдамскую мечеть (ФОТО)

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إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

Воистину, Мы даровали тебе явную победу, (Сура АЛЬ-ФАТХ, 1 айат)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ

Клянусь твоим Господом! Мы непременно всех их спросим

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

о том, что они совершали. (Сура АЛЬ-ХИДЖР, 92/93 айаты)

Эти слова из Священного Корана написаны на входе в чудом уцелевшую мечеть Агдама, которая является не только мусульманской святыней, пережившей две Карабахские войны, но и символом освобожденного от оккупации города. Он весь в руинах и только эта Пятничная мечеть уцелела, и слова на ней словно знамение и пророчество. "Воистину, Мы даровали тебе явную победу" -символично повествует о победе Азербайджана над агрессорским режимом Армении, а "Клянусь твоим Господом! Мы непременно всех их спросим о том, что они совершали" -предвестник того, что вандалы обязательно будут наказаны. Можете не сомневаться! Особенно те, кто не верит в силу Всевышнего и думает, что он сам, по своей воле, пришел на этот свет и также уйдет из него. Каждый ответит за свои деяния! Обязательно! И никакая ложь, лицемерие, коварство, заступничество "сильных мира" не спасут. Все, кто за эти годы превратил мусульманские святыни Азербайджана в коровники и свинарники, разрушил их, исписал стены и т.д., понесут самое тяжелое наказание.

Напомним, что Агдам был освобожден 20 ноября, и в тот же день, спустя 27 лет, прозвучал азан и был совершен намаз. Агдамская мечеть построена зодчим Кербалаи Сефи-ханом Карабаги в 1868-1870 годах. Она имеет присущую мечетям Карабахского региона организацию внутреннего пространства - членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольного перекрытия.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)